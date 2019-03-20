انت الان تتابع عمرو وردة والنني ينضمان لمعسكر الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

تدريب منتخب مصر

انضم محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، وعمرو وردة مهاجم أتروميتوس، إلى معسكر المنتخب الوطني، المقام حاليًا في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، استعدادا لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وسيعقب تلك المباراة مواجهة ودية للمنتخب أمام نظيره النيجيري في الـ26 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في مصر مطلع شهر يونيو القادم.

Advertisements

وشارك في المران، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، 21 لاعبًا، بينهم حارسا مرمى بعد استبعاد عامر عامر، الذي تعرض للإصابة، ومن المقرر أن ينضم ثلاثي الزمالك محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء إلى المعسكر غدا الأربعاء بعد مواجهة المقاولون العرب. وقام خافيير أجيري بشرح ما دور كل لاعب خلال المران الذي استمر