عمرو وردة والنني ينضمان لمعسكر الفراعنة

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تحرير:علي الزيني ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
تدريب منتخب مصر
انضم محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، وعمرو وردة مهاجم أتروميتوس، إلى معسكر المنتخب الوطني، المقام حاليًا في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، استعدادا لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وسيعقب تلك المباراة مواجهة ودية للمنتخب أمام نظيره النيجيري في الـ26 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في مصر مطلع شهر يونيو القادم.
وشارك في المران، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، 21 لاعبًا، بينهم حارسا مرمى بعد استبعاد عامر عامر، الذي تعرض للإصابة، ومن المقرر أن ينضم ثلاثي الزمالك محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء إلى المعسكر غدا الأربعاء بعد مواجهة المقاولون العرب. وقام خافيير أجيري بشرح ما دور كل لاعب خلال المران الذي استمر
وشارك في المران، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، 21 لاعبًا، بينهم حارسا مرمى بعد استبعاد عامر عامر، الذي تعرض للإصابة، ومن المقرر أن ينضم ثلاثي الزمالك محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء إلى المعسكر غدا الأربعاء بعد مواجهة المقاولون العرب.
وقام خافيير أجيري بشرح ما دور كل لاعب خلال المران الذي استمر لمدة 90 دقيقة، وخضع لاعبو المنتخب عقب المران لعملية الاستشفاء قبل تناول وجبة العشاء.
وكان المنتخب الوطني، قد بدأ معسكره يوم الأحد الماضي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.ونالت مصر شرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في يونيو 2019، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في وقت سابق، سحب تنظيم نهائيات البطولة من الكاميرون.
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