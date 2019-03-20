انت الان تتابع مدرب الأهلي عن مواجهة الزمالك: لن تحدد البطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

محمد يوسف

قال محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة القمة المنتظرة أمام الزمالك، والتي ستقام يوم 30 مارس الجاري ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، لن تحدد هوية بطل المسابقة، مشيرًا إلى أن ثقافة القلعة الحمراء، هي التتويج بالألقاب، جاء ذلك في تصريحات، لقناة الأهلي، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "جمهور الأهلي هو العامل الأساسي في الفوز بالبطولات، وحضورهم بكثافة في المدرجات خاصةً في استاد القاهرة يرهب جميع الفرق الإفريقية".

وواصل حديثه، قائلًا: "لم نحقق أي شيء حتى الآن، يجب أن نتكلم على أن الأهلي لديه ثقافة واحدة فقط، وهي الفوز بالألقاب، تلك هي ثقافة الأهلي، الجماهير لن تتذكر مرات الوصول للنهائيات عكس عدد الألقاب". وعن مواجهة الزمالك، رد يوسف: "هي مباراة هامة لأنها ديربي، لكنها لن تحدد أي شيء، سيتم تحديد هوية البطل في

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