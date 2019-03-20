ثنائي الزمالك مهدد بالغياب عن مباراة القمة

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تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
الزمالك
حذر كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الفريق الأبيض من الحصول على بطاقات سواء كانت صفراء أو حمراء خلال مواجهتهم المرتقبة أمام فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء في تمام السابعة مساء في مباراة مؤجلة من مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويواجه ثنائي الفارس الأبيض محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني خطر الإيقاف والغياب عن مباراة الأهـلي المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 30 من شهر مارس الجاري.
حيث يخشى كل من محمود حمدى الونش، ومحمد عبد الغنى، من الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، خلال المشاركة أمام المقاولون. وكان محمود حمدي الونش قد حصل على البطاقة الصفراء خلال مباراتي مصر للمقاصة والمقاولون، أما محمد عبدالغني فحصل على الإنذارين فى مباراتى "بتروجت ووادى دجلة. يذكر أن فريق نادي الزمالك
حيث يخشى كل من محمود حمدى الونش، ومحمد عبد الغنى، من الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، خلال المشاركة أمام المقاولون.
وكان محمود حمدي الونش قد حصل على البطاقة الصفراء خلال مباراتي مصر للمقاصة والمقاولون، أما محمد عبدالغني فحصل على الإنذارين فى مباراتى "بتروجت ووادى دجلة.
يذكر أن فريق نادي الزمالك سوف يواجه غريمه التقليدي النادي الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري 30 مارس، علمًا بأن فريق الفارس الأبيض يتصدر جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، ويأتي خلفه المارد الأحمر في المركز الثاني برصيد 51.
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