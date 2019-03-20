انت الان تتابع ثنائي الزمالك مهدد بالغياب عن مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

الزمالك

حذر كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الفريق الأبيض من الحصول على بطاقات سواء كانت صفراء أو حمراء خلال مواجهتهم المرتقبة أمام فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء في تمام السابعة مساء في مباراة مؤجلة من مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويواجه ثنائي الفارس الأبيض محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني خطر الإيقاف والغياب عن مباراة الأهـلي المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 30 من شهر مارس الجاري.

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حيث يخشى كل من محمود حمدى الونش، ومحمد عبد الغنى، من الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، خلال المشاركة أمام المقاولون. وكان محمود حمدي الونش قد حصل على البطاقة الصفراء خلال مباراتي مصر للمقاصة والمقاولون، أما محمد عبدالغني فحصل على الإنذارين فى مباراتى "بتروجت ووادى دجلة. يذكر أن فريق نادي الزمالك