تسريبات تُدين مورينيو بسبب نجم برشلونة

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جوزيه مورينيو استاء من هذه التسريبات وتحرك سريعًا للرد على هذه الادعاءات في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ذا صن" البريطانية مؤكدًا أن هذه التقارير ليست له ولم يكتبها

حالة من الغضب تسيطر على البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، بعد انتشار تقارير صحفية، كشفت عن تحليلات استكشافية خاصة بتشيلسي، تدعي أن المدرب البرتغالي كتبها قبل مواجهة برشلونة في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، عام 2006، وبنى مورينيو تحليلاته، على الفترة التي كان فيها برشلونة يعاني من مشاكل فنية ضخمة تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، علمًا بأن الفريق الكتالوني مضى قدما في نهاية الأمر لإحراز اللقب.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، ذكرت أن مورينيو ركز خلال التحليلات بشكل خاص على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان يبلغ من العمر حينها 18 عامًا، وأراد أن يعرضه للإصابة. وواصلت الصحيفة البريطانية: "إذا كان هناك خيار لإصابته، فإنه من المهم القيام بذلك خارج منطقة الجزاء في أسرع وقت ممكن، خصوصًا أنه عائد

صحيفة "ذا صن" البريطانية، ذكرت أن مورينيو ركز خلال التحليلات بشكل خاص على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان يبلغ من العمر حينها 18 عامًا، وأراد أن يعرضه للإصابة. وواصلت الصحيفة البريطانية: "إذا كان هناك خيار لإصابته، فإنه من المهم القيام بذلك خارج منطقة الجزاء في أسرع وقت ممكن، خصوصًا أنه عائد من الإصابة". وأضافت الصحيفة، أن برشلونة "سيقوم بكسب الركلات الحرة وركلات الجزاء، حيث لا يقوم أحد بادعاء الاحتكاك مثل رفاييل ماركيز، أما رونالدينيو فهو غشاش دائمًا". وتم التركيز على الظهير الأيسر البرازيلي سيلفينيو، على أنه نقطة الضعف في برشلونة باعتباره لا يجيد الدفاع، كما قالت التحليلات إن كارلوس بويول يفقد صوابه مع الحكام، وأضافت أنه قائد ضعيف مع حس تمركز سيئ في الملعب. Advertisements جوزيه مورينيو تحرك سريعًا للرد على هذه الادعاءات، ونقلت عنه نفس الصحيفة، قائلًا: "أعتذر لتخييبي ظن من يعتقدون أنني كتبت هذه التقارير، لكنني لم أكتبها، هذه التقارير ليست لي ولم أكتبها، آخر تقرير كهذا كتبته موجود في منزلي، كنت مع برشلونة وكان ذلك في الموسم 1999-2000". وواصل تصريحاته، قائلًا: "الأفكار الرئيسية ساعدتني لتجهيز العمل التدريبي وتخطيط المباريات، التقارير الرسمية كانت تعد دائما من قبل المحللين والمساعدين والتقنيين، لكن ليس عن طريقي". واختتم: "كنت أعمل كمساعد وشاركت مع زملائي مسؤولية التحليلات وتجهيز الوثائق حول المنافسين للمدرب، منذ وصولي إلى بنفيكا وحتى الآن فإن تحليلاتي لم تتحول إلى تقارير رسمية". صحيفة "ذا صن"، تواصلت مع مصدر مقرب من مورينيو، وأكد أن المدرب البرتغالي مستاء وغاضب، قائلًا: "بالطبع هو غاضب لأنه ليس صحيحًا أنه كتب التقارير، لا يعرف جوزيه كيف تم تسريب الوثائق، ولا يريد إلقاء الشك على أي شخص". وحسم فريق برشلونة النتيجة وقتها لصالحه، بثلاثة أهداف لهدفين، بنتيجة المباراتين، حيث انتهت المواجهة التي أقيمت في لندن، بفوز الفريق الكتالوني بهدفين لهدف، سجل جون تير بالخطأ في مرماه، وصامويل إيتو للفريق الإسباني، وللبلوز تياجو موتا بالخطأ في مرماه، وشهد اللقاء، طرد ظهير تشيلسي أسيير دل هورنو، إثر تدخل عنيف على ميسي. وانتهت المواجهة التي أقيمت في إسبانيا، بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، سجل رونالدينهو للفريق الكتالوني، وأدرك فرانك لامبارد هدف التعادل للبلوز من ركلة جزاء، وصعد برشلونة لمواجهة بنفيكا البرتغالي في ربع نهائي المسابقة، وحسمها لصالحه بثنائية نظيفة، في مجموع اللقاءين. وفي دور نصف النهائي، تغلب برشلونة على نظيره ميلان الإيطالي، بهدف نظيف، في مجموع المواجهتين، سجله لودوفيتش جيولي، ليصعد الفريق الكتالوني إلى المباراة النهائية. وفي المباراة النهائية، تغلب فريق برشلونة على أرسنال الإنجليزي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "دو فرانس"، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث سجل سول كامبل هدف التقدم للجانرز، وأدرك صامويل ايتو هدف التعادل للفريق الإسباني، قبل أن يخطف جوليانو بيليتي، هدف الفوز، وحسم البطولة الأوروبية وقتها.

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