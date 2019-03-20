العالمي المخترق.. مسيرة ميدو مع الفضائح

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شنت جماهير الوحدة السعودى حملة كبيرة للهجوم على المدير الفني مطالبة بضرورة إقالته من منصبه بعد خروجه عن النص من خلال حسابه عبر تويتر وسبه أحد مشجعى النادي

اعتاد أحمد حسام "ميدو"، توريط نفسه في بعض المشكلات، لدرجة أنه بات يستحق عن جدارة لقب ميدو مشاكل.. وربما تكون الفترة الأخيرة شهدت خروجه عن النص أكثر من مرة خلال توجيه السباب لكل من يختلف معه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التي كان آخرها سبه لأحد مشجعي نادي الوحدة السعودي بألفاظ خارجة، ثم أعلن بعد ذلك أن حسابه تعرض للاختراق، قبل أن يقرر نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، إقالة ميدو من منصبه، وتكليف التشيلي، ألفارو فيدال بدلًا منه.

«التحرير» تلقي الضوء في هذا التقرير على أبرز التجاوزات التي قام بها ميدو عبر حسابه على تويتر كالتالي: هانى حتحوت بدأت الواقعة عندما كان أحمد حسام ميدو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، والدخول فى مشادة مع الإعلامى هانى حتحوت عبر "تويتر"، وذلك بعد أن قام حتحوت بمداعبة نجم

«التحرير» تلقي الضوء في هذا التقرير على أبرز التجاوزات التي قام بها ميدو عبر حسابه على تويتر كالتالي: هانى حتحوت هانى حتحوت بدأت الواقعة عندما كان أحمد حسام ميدو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، والدخول فى مشادة مع الإعلامى هانى حتحوت عبر "تويتر"، وذلك بعد أن قام حتحوت بمداعبة نجم المنتخب الوطنى السابق بالرد على تغريدته حول أفضل اللاعبين فى قارة إفريقيا، إلى أن وصلت التغريدات لحد الجدال والتجاوز بينهما. وقام ميدو بتغريدات متوالية تعرض فيها بالتجريح والسب، الأمر الذى دفع حتحوت التقدم ببلاغ رسمى لمقاضاته عما بدر منه تجاهه. وانتهت الأزمة بعد أن قدم ميدو اعتذارا لحتحوت عبر صفحته الرسمية عبر تويتر، وكتب وقتها: "اتكلمت مع هاني من شوية، واعتذرت له عن ما حدث بعد ما علمت من أصدقائه أنه شخص محترم جدا ومهذب.. رد فعلي كان لا داعي له.. أعتذر". رئيس الزمالك رئيس الزمالك اشتعلت عدة أزمات بين ميدو ورئيس نادى الزمالك بسبب تغريداته عبر "تويتر"، وكانت بدايتها بعدما قدم استقالته من تدريب القلعة البيضاء من خلال تغريدة له عام 2014، وهو الأمر الذي رفضه رئيس النادى وقتها، إلا أن ميدو قدم الاعتذار عن تصرفه، وتم تجديد الثقة فيه مرة أخرى واستمراره لقيادة الفريق فنيا. وفى نفس العام تكررت تغريداته مرة أخرى ضد رئيس الزمالك، وذلك عقب إقالته من منصبه بعد الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث قام بعدة انتقادات لرئيس الزمالك عبر حسابه الشخصي، حتى أقسم رئيس النادى بعدها بعدم تولي ميدو أي منصب في نادي الزمالك طوال مدة رئاسته للنادي، ليقرر ميدو الرد معلنًا رفضه تولي أي منصب بالنادي طالما تواجد منصور كرئيس له، حتى وإن طال الأمر لسنوات. Advertisements وفى عام 2016 دخل ميدو فى أزمة جديدة مع رئيس الزمالك، بعد إقالته عقب مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك، ووجه لرئيس النادى السباب عبر "تويتر". وقرر رئيس القلعة البيضاء وقتها مقاضاة ميدو، وأكد بعد ذلك أن حسابه تم اختراقه أثناء تواجده على الهواء في الاستوديو التحليلي لـ بي إن سبورتس. عامر حسين عامر حسين اندلعت ازمة كبيرة بين ميدو وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عندما كان مديرا فنيا لفريق وادى دجلة، حيث شن هجوما عنيفا عقب هزيمة فريقه أمام الأهلي 4 / 1، بسبب موعد مباراة وادي دجلة أمام الأهلي، ببطولة كأس مصر، وتم إيقافه 6 مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه، لقيامه بأفعال مشينة ضد المسموح لهم بالتواجد مع الأهلي وأيضًا سبه لاتحاد الكرة المصري. وواصل تجاوزاته ضد عامر حسين من خلال خمس تغريدات له عبر "تويتر" احتوت على ألفاظ خادشة للحياء، وتضمنت سبًا وقذفًا لعامر حسين وأسرته، قبل أن يقوم بحذفها من حسابه مؤكدًا أن حسابه تم اختراقه. ولجأ عامر حسين لمقاضاة ميدو وتقديم بلاغ للنائب العام بسبب قيامه بالسب والقذف الإساءة والتجريح والطعن في السمعة والشرف عبر "تويتر"، إلى أن تراجع عن البلاغ فى النهاية بعد عقد جلسة صلح بين الثنائى بعد تدخل عدد من الأصدقاء بينهم. ابراهيم حسن ابراهيم حسن فى عام 2014 اشتعلت أزمة بين إبراهيم حسن عندما كان مديرا للكرة بنادى الزمالك وميدو المشرف على قطاع الناشئين وقتها، وتطاول ابراهيم حسن على العالمى بعد الهجوم الذى وجهه رئيس الزمالك على العميد حسام حسن عقب الهزيمة من الأهلى فى مباراة السوبر المصرى، ووصفه بالخمورجى، ورد عليه ميدو من خلال تغريده له، وكتب: "الراجل اللي فقد أهم مبادئ الرجولة صعب جدا جدا تقوله عيب.. لا معاتبة على ديوث". وقرر رئيس الزمالك توقيع عقوبة مالية عليهما، وطالبهما بالاعتذار أمام الرأى العام، الأمر الذى لم يحدث منهما وقتها. مدحت شلبى مدحت شلبى أزمة كبيرة وقعت بين الإعلامى مدحت شلبى وميدو عندما كان محللا رياضيا بقنوات بي إن سبورتس ومديرا فنيا لفريق وادى دجلة وقتها، حيث اشتعلت الحرب عندما وجه شلبى انتقادات للعالمى بسبب ما قاله اتجاه محمد الننى لاعب نادى أرسنال الإنجليزى. وقام دفع ميدو بالرد على تصريحات مدحت شلبي عبر "تويتر"، وتوجيه ألفاظ خارجة له والتعرض لأسرته. في النهائية وبعد أن تكررت تجاوزات ميدو على حسابه الشخصي على تويتر، ودائما ما كان يخرج ويؤكد أن حسابه مخترق دون تقديم أي دليل على ذلك، هل تضع الأندية شرطا واضحا يمنعه من استخدام حسابه على تويتر قبل التعاقد معه.

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