الامارات | الزرعوني: سنوفر كل احتياجات «أبيض الشواطئ» استعداداً للمونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن الزرعوني: سنوفر كل احتياجات «أبيض الشواطئ» استعداداً للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت إلى البلاد، أول من أمس، بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، قادمة من تايلاند، بعد ختام المشاركة في بطولة آسيا التي استضافتها مدينة باتايا الساحلية للفترة من 7 إلى 17 الجاري، وتُوج خلالها بالمركز الثاني.

واستقبل البعثة في صالة كبار الشخصيات في مطار دبي الدولي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم هشام الزرعوني، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية إبراهيم النمر، ومدير إدارة المنتخبات عبيد مبارك الشامسي، وعدد من أهالي اللاعبين وذويهم.

Advertisements

ونقل الزرعوني لأعضاء المنتخب تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مشيداً بجهود أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين خلال البطولة، وتحقيقهم المركز الثاني، وتأهلهم إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية التي ستقام في باراغواي نوفمبر المقبل.

وأكد الزرعوني أن اتحاد الكرة حريص على توفير كل احتياجات المنتخب من معسكرات ومباريات ودية، لضمان التحضير الجيد والمثالي للمونديال.

وتفوق المنتخب في مرحلة المجموعات على قيرغيزستان 6-1، والصين 6-2، ولبنان 3-2.