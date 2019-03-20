الامارات | «الشطرنج والثقافة للفتيات» يكرّم أصحاب الإنجازات والأعضاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام نادي «الشطرنج والثقافة للفتيات» بالشارقة حفله السنوي، في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، لتكريم اللاعبات البطلات والأعضاء وأولياء الأمور وكوادر النادي.
تقدم الحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتور سرحان حسن المعيني، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي.
وكرّم مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة اللاعبات صاحبات الإنجازات في مختلف البطولات المحلية والدولية خلال عام 2018، وكذلك الهيئة الإدارية والفنية والمدربون. كما شمل التكريم كل الجهات والشركاء المساهمين في إنجاح منظومة العمل ومسيرة النادي.
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