الامارات | 100 مشارك في الملتقى السنوي لمدرّبي أندية دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مشارك في الملتقى السنوي لمدرّبي أندية دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك أكثر من 100 مدرب من مدربي المراحل السنية بأندية دبي في الملتقى السنوي للمدربين، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي للعام السادس على التوالي، تحت إشراف الخبراء والمديرين الفنيين لأكاديميات كرة القدم بالدولة، وتقام فعالياته في نادي شباب الأهلي بملاعب الممزر، ويختتم اليوم.

وتم خلال الملتقى تنظيم ثلاث دورات تدريبية أقيمت على مدار أربعة أيام، وتضمنت إقامة محاضرات وورش عمل نظرية وعملية في موضوعات مختلفة، وخصصت الدورة الأولى لمدربي المراحل العمرية لفئة 13 إلى 18 سنة، كما خصصت الدورة الثانية لمدربي المراحل العمرية لفئة ست إلى 12 سنة، وتم تخصيص الدورة الثالثة لمدربي حراس المرمى، وحضر الملتقى مدربو مختلف أكاديميات كرة القدم بدبي.

وحاضر في الملتقى المدير الفني لنادي عجمان المحاضر الدولي السابق في اتحاد كرة القدم، برنارد شوم، والمدير الفني لأكاديمية النصر، كايو زاناردي، ومساعده الكرواتي، أوجو كلينجر، والمدير الفني لأكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، جان فان وينكل، وممثل شركة واي سكاوت الدولية للتحليل الكروي، فيليبو تاردوشي، والمدير الفني لأكاديمية الوصل لكرة القدم، ريج ميشال، والمدير الفني لأكاديمية حتا لكرة القدم، عبدالناصر ميدوني، والمدير الفني لأكاديمية الإمارات لكرة القدم، سيف روند.

وقام بتقديم ورش عمل حراس المرمى كل من زكريا أحمد المحاضر في الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم، وناصر خميس مدرب حراس المنتخبات الوطنية والمحاضر السابق في اتحاد الإمارات لكرة القدم، وخميس سالم مشرف حراس المرمى في نادي النصر الرياضي.

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وتناول الملتقى موضوعات مختلفة، حيث تضمنت الدورة الأولى محاضرات عملية ونظرية لمدربي فئة 13-18 سنة، وناقشت موضوعات عدة، هي: تحديد أسلوب اللعب والتنشيط الهجومي والبناء الهجومي السريع، والإبداع وسرعة اتخاذ القرارات، والتقنيات الحديثة في كرة القدم، التي تم شرحها بعرض درس من الدوري الإنجليزي للمحترفين، وكيفية استكشاف وتحليل اللاعبين والمباريات لإصلاح نقاط الضعف والتركيز على نقاط القوة.

فيما تناولت الورش التي قدمت إلى مدربي فئة ست إلى 12 سنة موضوعات التطوير الفني في كرة القدم، وتطوير أساسيات طريقة الحائط في كرة القدم «وان - تو»، واستخدام الذكاء في التدريب، واتخاذ القرار الصحيح في وضعية التنافس، كما تضمنت ورش العمل التي قدمت إلى مدربي حراس المرمى موضوعات تدريبات بناء الهجمة والمساندة لحارس المرمى، والتمرير بالقدم، وكيفية التعامل في حال مواجهة الحارس للمهاجم في وضعية واحد ضد واحد.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى سنوياً في إطار تنفيذ برنامج مجلس دبي الرياضي الخاص بتطوير الناشئين والشباب، في الجانب المتعلق بتأهيل الكوادر الفنية، ورفع درجة كفاءة المدربين العاملين في المراحل السنية وأكاديميات أندية وشركات كرة القدم بدبي، ويعتبر الملتقى استمراراً لبرامج المجلس التطويرية في مجال إعداد مدربي كرة القدم، التي تضمنت تنظيم دورات تدريبية خارجية لمساعدي المدربين بشركات كرة القدم بأندية دبي، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية، حيث تم التعاون مع اتحادات فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا لكرة القدم، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية المتخصصة.

أقيم الملتقى على مدار أربعة أيام، وتم تنظيم ثلاث دورات تدريبية.