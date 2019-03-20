الامارات | مدرب توتنهام: برشلونة مرشحاً وحيداً للفوز بلقب دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب توتنهام: برشلونة مرشحاً وحيداً للفوز بلقب دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إنه «لا يرى أي فريق مرشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غير برشلونة»، مشيراً إلى أنه يمتلك كل شيء لتحقيق اللقب، بخلاف بقية الفرق الأخرى.

وأشار مدرب توتنهام هوتسبير إلى أن برشلونة لن يجد صعوبة تذكر في تخطي مانشستر يونايتد في دور الثمانية بدوري الأبطال. واستعاد يونايتد عافيته مع المدرب المؤقت ولاعبه السابق، النرويجي أولي غونار سولسكاير، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، في نهاية العام الماضي، وفاز 14 مرة في 19 مباراة في كل المسابقات.

لكن بوكيتينو يشعر أنه لايزال أمام يونايتد الكثير من العمل لإمكانية التنافس مع برشلونة الذي يتصدّر الدوري المحلي بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه. وأكد المدرب الأرجنتيني المدير الفني السابق لفريق إسبانيول الإسباني، في تصريحات صحافية: «إذا كنت سأرشح فريقاً واحداً للفوز بدوري الأبطال فهو برشلونة».

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وتابع: باعتقادي أن مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، يؤدي عملاً رائعاً، ويملك الفريق العديد من اللاعبين أصحاب المستوى الاستثنائي، ويكفي أن لديه ليونيل ميسي.

وأضاف: «أعتقد أنه تم بناء مانشستر يونايتد، في السنوات الأخيرة، للفوز بأشياء، لكن أرى أن برشلونة يتقدم بخطوة على مان يونايتد». في المقابل، سيلعب توتنهام مع مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري الأبطال، وقال بوكيتينو عن هذه المواجهة الصعبة «فريق بيب غوارديولا تم إعداده للفوز باللقب أيضاً». وأضاف: «من الواضح أنه تم إعداد مانشستر سيتي للفوز ومن دون أي بديل عن الانتصار».

وتابع: «سنحاول التنافس، وندرك أنه في البطولات القصيرة يكون مستوى الفريق في تلك الفترة مهم جداً، لدينا الرغبة وسنلعب على استاد جديد أمام 62 ألف متفرج، وهذا سيمنحنا طاقة استثنائية». ومن المنتظر أن ينتقل توتنهام إلى ملعبه الجديد قبل أن يستضيف سيتي في التاسع من أبريل المقبل. في المقابل سيكون الاختبار غير واضح بالنسبة لفريق مان يونايتد أمام برشلونة، الذي يحقق نتائج مذهلة محلياً وأوروبياً بمستوى ثابت، حيث ينافس على كل البطولات الممكنة هذا الموسم.

وترغب إنجلترا في أن تحقق النهاية المثالية، وأن يلتقي فريقان من إنجلترا في النهائي، خصوصاً أن أربعة فرق تنافس في دور الثمانية، هي سيتي ومان يونايتد وتوتنهام وليفربول، مقابل يوفنتوس الإيطالي وبورتو البرتغالي وبرشلونة واياكس الهولندي.