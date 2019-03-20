7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 3 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، أيمن حفنى على رأس قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، الملاعب النهائية لاستضافة للبطولة وهى ملاعب القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، وتم إخطار "كاف" بها ليتم اعتمادها.

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