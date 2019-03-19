رياضة | محمد يوسف: جمهور الأهلي هو العامل الأساسي في تتويجنا بالبطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: جمهور الأهلي هو العامل الأساسي في تتويجنا بالبطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن جمهور النادي الأهلي، هو العامل الأساسي في تتويج النادي بالبطولات.

وأضاف في تصريحات عبر قناة النادي :"جمهور النادي الأهلي هو العامل الأساسي والركيزة الأساسية للفوز بالبطولات".

وتابع "الأهلي معروف في إفريقيا بجمهوره الكبير، وستاد القاهرة شاهد على أن أي فريق يواجه الأهلي في القاهرة بحضور جمهور الفريق الأحمر يحدث الرهبة في الفريق الضيف".

وواصل "أؤكد أن حضور الجمهور في مباراة شبيبة الساورة ساعد الجهاز الفني لتجهيز النفسي للاعبين والتحفيز وزيادة اللاعبين، وفعلا جمهور الأهلي حماه، وهذه هي مسئولية كبيرة جدا".

وأشار "جمهور النادي الأهلي لديه ثقافة واحدة وهي الفوز فقط، وفرق النادي دائما ترفع رأسه من خلال الفوز".

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وأوضح "خلال الفترة الأخيرة ومن خلال الصفقات التي تم التعاقد معها في يناير الأمور تسير في شكل أفضل، لكننا لم نفعل أي شئ".

واستطر "نعلم نحن كجهاز فني بأن التقييم يكون على البطولات فقط لا غير، وليس المباريات فقط".

وأردف "طبيعة الثقافة في النادي الأهلي فرضت ذلك، الجمهور لا يتذكر المباريات النهائية بقدر ما يعلم تماما عدد الفوز بالبطولات".

وزاد "نتمنى تحقيق البطولات فالكرة مليئة بالمفاجأت، ونسعى للعمل جيدا في الفترة المقبلة بداية من الاستعداد للزمالك".

وأتم "أقول للجمهور دائما أنتم في ظهر الفريق ونحن نفخر بتواجدكم معنا، فجمهور النادي الأهلي طعمه مختلف ففي حالة الفوز يدعمنا وفي حالة الخسارة يرغب في عودة الفريق مجددا لسكة الانتصارات، وإن شاء الله نفرحكم ونكون عند حسن ظنكم ونتوج بالبطولات، وأناشد المسئولين بعدم حرمان الأهلي من جمهوره".