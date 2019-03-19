رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 19 مارس .. الصفقة الخيالية تقترب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 19 مارس .. الصفقة الخيالية تقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق برشلونة استعداداته للمواجهة المقبلة أمام إسبانيو والمقرر إقامتها يوم 30 مارس في إطار منافسات مسابقة الدوري الاسباني، وذلك بعد الفوز في المباراة الماضية أمام ريال بيتيس 4-1.

وفيما يلي نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 19 مارس:

1- وكيل مالكوم يهدد برشلونة

أكدت التقارير على أن وكيل مالكوم سيعقد جلسة مع بيب سيجورا، المدير العام، والسكرتير الفني إيريك أبيدال، لمعرفة مصير مالكوم بعد استبعاده من حسابات فالفيردي المدير الفني للفريق.

واشارت التقارير ، إلى أن مالكوم يرغب في الاستمرار مع برشلونة ولكنه يحلم بالحصول على فرصته بالدخول ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

2- بدأت الحرب.. معركة بين برشلونة وباريس سان جيرمان على نجم فرنسا

يعد الفرنسي أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتلتيكو مدريد، هو ضمن قائمة أولويات برشلونة حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جريزمان سيكون عليه صراع شرس بين باريس وبرشلونة للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتخطط إدارة نادي باريس سان جيرمان للدخول في مفاوضات مع جريزمان في حالة خسارة أحد نجميه كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

3- برشلونة يستهدف التعاقد مع بديل جوردي ألبا

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏"الموندو ديبورتيفو"، إن التقارير التي تتكلم عن "تاجليافيكو" لاعب اياكس جيدة، والبارسا يعرفون الأرجنتيني جيداً لأنهم كانوا يتابعون "دي يونج، ودي ليخت".

ولكن العائق الوحيد في ضم اللاعب خلال الصيف المقبل هو أن اللاعب الأرجنتيني يريد أن يكون أساسياً دائما، وهذا أمر سيكون صعب بوجود "جوردي ألبا".

وسيعقد البارسا جلسة مع تاجليافيكو لإمكانية معرفة نيته في الفترة المقبلة مع ناديه اياكس امستردام، وان يكون بديلا قويا للإسباني في البارسا.

4- جريزمان يوجه رسالة مؤثرة إلى برشلونة

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن رسالة جريزمان كانت بشأن موقفه من الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الفرنسي وجه رسالة إلى برشلونة من خلال ممثليه والبيئة المحيطة به قبل أن يودع أتلتيكو مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي من دور الـ 16.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن الرسالة مفادها كان اعتذارًا من جريزمان بشأن رفض العرض الأول من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

5- اليونايتد يهدد برشلونة في صفقة جريزمان

ويرغب جريزمان في الرحيل عن صفوف أتليتكو مدريد بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة أس الإسبانية أن مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير سيتحرك لضم جريزمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان حوالي 102 مليون جنيه إسترليني.

وكان جريزمان رفض الانتقال لنادي برشلونة الإسباني في صيف 2018 وجدد عقده مع أتليتكو مدريد حتى عام 2023.

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6- برشلونة يراقب مهاجم جديد

يُراقب نادي برشلونة الإسباني، الدنماركي أندرياس سكوف أولسين مهاجم نادي نورشيلاند الدنماركي خلال الفترة الحالية.

ويقدم سكوف أولسين صاحب الـ19 عام موسمًا مميزًا مع فريق نورشيلاند حيث سجل 23 هدفًا في 34 مباراة في الموسم الجاري.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن المعدل التهديفي المميز للاعب أولسين جذب أنظار برشلونة لمراقبة اللاعب وسعيًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن أولسين يلعب مع منتخب الدنمارك تحت 21 عام ومرتبط بعقد مع فريق نورشيلاند حتى صيف 2020.

7- كاسياس يفجر مفاجأة عن ميسي

نشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو تصريحات كاسياس الذي قال: لقد كنت محظوظا للغاية على مواجهة ليونيل ميسي خلال مواجهات برشلونة والريال.

واضاف: ميسي جعلني أفضل حارس مرمي بفضل المواجهات التي لعبتها ضده خلال الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على مدار الفترة الماضية.

وتلقى كاسياس 17 هدف من ميسي في مباريات الكلاسيكو، بواقع 10 أهداف في الدوري وخمسة في كأس السوبر الإسباني وهدفين في دوري الأبطال.

8- برشلونة يحسم صفقة المهاجم الجديد

أكد الصحفي الإسباني الشهير جيرارد روميرو لإذاعة RAC1 الإسبانية: في الأسبوع الماضي ، كان هناك إجتماع قمة بين مسؤولي برشلونة و محيط اللاعب يوفيتش في ميلانو.

وأضاف: أظهر برشلونة لهم الرغبة في التوقيع معه، وأن يوفيتش الخيار الأول لتعزيز خط الهجوم.

وتابع: اللاعب لديه عروض أيضًا من أندية كبرى في البريميرليج وبايرن ميونيخ ، ولن يغادر آينتراخت فرانكفورت بأقل من 60 مليون يورو.

9- أرسنال يحسم مصير سواريز مع الفريق

اتخد مسئولو نادي أرسنال قرارهم النهائي، بشأن اللاعب الإسباني دينيس سواريز لاعب الفريق والمعار من نادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الشتوي الماضي.

‏وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ميرور، إن أرسنال قد اتخذ قراره بشأن دينيس سواريز، وانه غير مستعد لـ تنفيذ خيار أحقية الشراء في الصيف مما يعني عودة اللاعب للبارسا مرة أخرى.

ولا يشارك سواريز مع أرسنال بشكل أساسي منذ انتقاله في الميركاتو الشتوي، حيث لم يعتمد يوناي ايمري مدرب الفريق عليه كعنصر أساسي، في ظل عودة بعض اللاعبين في مركزه لمستوياتهم المميزة.

10- برشلونة يحصل على دفعة قوية في صفقة جريزمان

حصل نادي برشلونة الإسباني على دفعة قوية في صفقة التعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن عقد جريزمان سينخفض في شهر 1 يوليو القادم إلى مبلغ 120 مليون يورو وفقاً للشرط الجزائي الذي وضعه اللاعب في عقده الجديد.

واضافت الصحيفة، أن جريزمان عندما قام بتمديد عقده مع أتلتيكو مدريد حتىي عام 2023 وضع شرط خاص بتخفيض الشرط الجزائي في عقده لـ120 مليون يورو بدلاً من 200 مليون يورو في شهر يوليو المقبل.

وارتبط جريزمان طوال الفترة الماضية بالانتقال لنادي برشلونة الإسباني وسط رغبة من النادي الكتالوني بالتعاقد مع اللاعب خاصة بعد خروج فريقه أتلتيكو مدريد من دوري الأبطال على يد يوفنتوس الإيطالي.