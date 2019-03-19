رياضة | بدأت الحرب.. معركة بين برشلونة وباريس سان جيرمان على نجم فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدأت الحرب.. معركة بين برشلونة وباريس سان جيرمان على نجم فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات صراع الصفقات مشتعلاً بين باريس سان جيرمان وبرشلونة وستكون حرباً شرسة بين الطرفين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد الفرنسي أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتلتيكو مدريد، هو ضمن قائمة أولويات برشلونة حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جريزمان سيكون عليه صراع شرس بين باريس وبرشلونة للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتخطط إدارة نادي باريس سان جيرمان للدخول في مفاوضات مع جريزمان في حالة خسارة أحد نجميه كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

واقترب جريزمان من الانضمام إلى برشلونة في الصيف الماضي، لولا أن قرر الاستمرار مع أتلتيكو، من خلال التوقيع على عقد جديد حتى 2023.