رياضة | تدريبات ريال مدريد تزف خبرا سعيدا لزيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات ريال مدريد تزف خبرا سعيدا لزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت كتيبة فريق ريال مدريد الإسباني للتدريبات الجماعية مساء اليوم تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان تحضيراً للمباريات القادمة للفريق.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن تدريبات ريال مدريد شهدت خبرا سارا لزيدان وهو عودة لاعب الوسط ماركوس لورنتي بعد تعافيه من الإصابة.

واضافت الصحيفة، أن لورنتي شارك اليوم مع المجموعة في التدريبات وبات جاهز للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر ريال مدريد تحضيراً للكلاسكيو أمام برشلونة.

وشارك في التدريبات على العشب كلا من لوكا زيدان ، أودريوزولا ، ناتشو ، مارسيلو ، إبراهيم ، إيسكو ، ماريانو ، بنزيما فيما غاب الدوليين.