انت الان تتابع بعد فوزه على الطلائع.. الأهلي بطلاً لكأس مصر للطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر ، عقب تغلبه على نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، بثلاثة أشواط مقابل لاشئ، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على الصالة المغطاة رقم "2" باستاد القاهرة ليحصد الأهلي اللقب عن جدارة واستحقاق . كان فريق الأهلى قد تأهل إلى نهائي مسابقة كأس مصر بالفوز أول أمس على فريق الشمس 3-0 بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على سبورتنج بنفس النتيجة. لاعبو الأهلي قدموا عرضًا مميزاً واستحقوا الفوز بعدما سيطروا على الأمور ونجحوا في الفوز باللقاء بثلاثة أشواط نظيفة

الأهلي نجح في الفوز بالشوطين الأول والثاني بنفس النتيجة 25-15 بسهولة، وكان قريبًا من حسم الشوط الثالث بفارق كبير لولا الرعونة في انهاء بعض الهجمات بعدما شعر اللاعبون بأنهم اقتربوا من حصد لقب كأس مصر ونجحوا في الفوز بالشوط الثالث 25-16. ويعد فوز طائرة الأهلي للرجال بقيادة ميدو مصيلحي هو الانتصار

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