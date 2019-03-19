انت الان تتابع النحاس يضم 20 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

أحمد علي

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة الزمالك، غدًا الأربعاء بالدوري المصري. وتشهد القائمة غياب طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة، إلى جانب يوسف الجوهري المنضم إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا. ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب مسابقة بطولة الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة.

وتضم القائمة المقاولون 20 لاعبًا وهم: محمود أبو السعود وحسن شاهين، وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح ومحمد طلعت وفادي نجاح وحسن الشامي وكريم مصطفى ومحمد سوستة ومحمد مجلي وأحمد الشيمي وفاروق نورالدين وسيف الجزيري وعبدالوهاب إسماعيل ولويس إدوارد وأحمد علي كامل وعبدالرحمن خالد جبنة وإسلام فؤاد. وضم جروس

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