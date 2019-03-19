انت الان تتابع عامر حسين: «برج العرب سيكون مفاجأة مباراة القمة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م

عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجأة في مباراة الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء إن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك ستقام على ملعب برج العرب، لكن الفترة المقبلة ستشهد تجهيز الاستاد لكي يتناسب مع المباراة الأكبر في الوطن العربي. وأضاف عامر حسين رئيس المسابقات خلال تصريحاته: "هذا الجدل المثار حول ملعب مباراة القمة يجعلني مضطرًا للرد والنفي وبذل المزيد من المجهود حتى يصدق الناس".

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وأبدى رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية دهشته قائلًا: "أتعجب من الناس لأن كل تركيزنا في الفترة الحالية مع منتخب مصر". واختتم عامر حسين تصريحاته الإذاعية بأنه يعد الجماهير بأنهم سوف يروان شكلًا مختلفًا لأرضية ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، قائلًا: "سيكون مفاجأة في مباراة القمة". يذكر أن فريق نادي الزمالك