باريس يفلت من العقوبة بعد قبول الطعن

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تحرير:علي الزيني ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

باريس سان جيرمان

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي، اليوم الثلاثاء، عن قبول الطعن الذي تقدم به نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثالث من أكتوبر الماضي، ضد القرار الصادر في التاسع عشر من سبتمبر 2018 من قبل غرفة التحكيم التابعة لهيئة الرقابة المالية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بشأن خرق الفريق الباريسي، لقوانين اللعب المالي النظيف بسبب صفقتي النجم الفرنسي كليان إمبابي والمقدرة بمبلغ 180 مليون يورو، وزميله البرازيلي نيمار، القادم من فريق برشلونة الإسباني، التي تكلفت صفقته 222 مليونا.

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وكان ويفا قد قرر في سبتمبر الماضي إعادة فتح ملف نادي سان جيرمان، طالبا المضي في "تحقيق إضافي"، وذلك على رغم أنه كان قد أعلن في يونيو من العام نفسه أن النادي لم يخالف القواعد في السنوات المالية المنتهية في 2015 و2016 و2017. واعتبر باريس سان جيرمان أن الاتحاد لم يحترم المهلة القانونية للاستئناف، وهي