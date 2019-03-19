انت الان تتابع تعرف على موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

الكاف

تجرى قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، مساء غد الأربعاء بمقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، وتنطلق فعاليات القرعة في تمام السابعة من مساء، وسيتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة. ووصل كل من الأهلي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي والوداد المغربي وحوريا الغيني وصن داونز الجنوب إفريقي وقسنطينة الجزائري وسيمبا التنزاني ربع نهائي دوري الأبطال. ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع فريق من الثلاثة المتأهلين كوصيف للمجموعات الأخرى، نظرا لعدم إمكانية مواجهته فريق سيمبا التنزاني، الذي كان معه في نفس المجموعة.

وبذلك يلتقي الأهلي مع أحد الفرق الآتية: حوريا كوناكري الغيني أو شباب قسنطينة الجزائري أو صن داونز الجنوب إفريقي. بينما تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية كل من الزمالك المصري والنجم الساحلي والصفاقسي التونسيين ونهضة البركان وحسنية أغادير المغربيين، والهلال السوداني ونكانا الزامبي وجورماهيا الكيني. من المنتظر

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