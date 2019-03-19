انت الان تتابع لاعب يوفنتوس عن معاقبة رونالدو: سيكون نوعا من الجنون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

رونالدو

أكد فيديريكو بيرنارديسكي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي أن التفكير في معاقبة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على أثر احتفاله عقب مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون نوعًا من الجنون، حيث قال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، خلال تواجده بمعسكر منتخب إيطاليا إنه لا يجب التعليق على عقوبة رونالدو، لأنها لا تستحق التحدث عنها من الأساس لأن ما فعله رونالدو احتفال وليس إشارة بذيئة، مضيفًا أنه يعتقد أن الأمور ستنتهي على خير في النهاية على الأقل بالنسبة لفريق السيدة العجوز.

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وأكد بيرنارديسكي أن رونالدو بطل مطلق، وأثبت هذا أمام الجميع وفي جميع الأنحاء، لأنه لعب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، ودائمًا ما يتألق ويؤدي بنفس الأداء، متسائلًا ما الذي يمكنني قوله أكثر مما يقوله رونالدو في الملعب؟ ويتمتع فيديريكو بيرنارديسكي بعلاقة صداقة قوية للغاية مع الدولي البرتغالي كريستيانو