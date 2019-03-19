انت الان تتابع محمود علاء لميدو: «الجميع يعلم أنك مدرب كبير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

محمود علاء

علق محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إقالة أحمد حسام (ميدو)، صباح اليوم الثلاثاء، من منصب المدير الفني للفريق السعودي، بعد أيام من تلقيه هزيمة قاسية من نظيره النصر برباعية نظيفة، حيث كتب علاء عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الجميع يعلم أنك مدرب كبير وصاحب نظرة مختلفة ومن أفضل المدربين الذين تعاملت معهم وأكثرهم تأثيرا في حياتي.. كل التوفيق لك يا عالمي في القادم».. ورد ميدو المُقال من القيادة الفنية لفريق الوحدة السعودي على مدافع فريق نادي الزمالك قائلًا: "حبيبي يا محمود".

Advertisements

يذكر أن أحمد حسام ميدو توج بجائزة أفضل مدرب عن الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن أشعل فريق الوحدة بقيادة ميدو، المنافسة على اللقب، بعدما نجح في تعطيل مسيرة الهلال، بتعادل ثمين بهدف لمثله، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" لحساب الجولة