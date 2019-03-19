تغريم مدرب إيفرتون بتسبب تصرف "غير لائق"

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ماركو سيلفا اعترض على هدف فوز نيوكاسل

عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، مدرب إيفرتون ماركو سيلفا، بغرامة مالية، بسبب اعتراضه طريق حكام مباراة نيوكاسل في الدوري الممتاز.

وغرم اتحاد الكرة الإنجليزي، البرتغالي ماركو سيلفا 12 ألف جنيه إسترليني (16 ألف دولار)، بداعي اعتراض طريق حكام مباراة خسرها فريقه 3-2 في اليريميرليغ أمام مستضيفه نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من شهر مارس الشهر.

واقترب مدرب إيفرتون من الحكم لي ميسون وحامل الراية للاعتراض على هدف فوز نيوكاسل، إذ أصر على أن سالومون روندون كان في موقف تسلل أثناء بناء الهجمة، بعدما سمح إيفرتون لمنافسه نيوكاسل بالعودة في النتيجة بعد تأخره 2-0 ليفوز 3-2.

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قال الاتحاد الإنجليزي: "تقبل مدرب إيفرتون تهمة ارتكاب تصرف غير لائق في نهاية مباراة بالدوري الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد في التاسع من مارس".

ويحتل إيفرتون المركز 11 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيحل ضيفا على وست هام يونايتد التاسع في الدوري في 30 مارس.