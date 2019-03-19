شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستعد لأمم أفريقيا بمعسكر محلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، إن خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة اختار خوض معسكر محلي استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019.

أعلن لهيطة في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: «أجيري استقر على خوض معسكر محلي استعدادًا لأمم أفريقيا».

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وأضاف: «لم نستقر على الملعب الذي سيحتضن مبارياتنا حتى الآن، سنفاضل بين استادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام».

وعن المنافسة في البطولة قال لهيطة: «المنافسة ستكون صعبة للغاية بسبب تطور المنتخبات المشاركة والارتفاع في مستواهم الفني بلا أي استثناء».

وأكمل: «المستويات الآن متقاربة بين جميع الفرق.. الفروقات قليلة للغاية».

أما فيما يخص النجم المصري محمد صلاح ومستواه مؤخرًا، قال لهيطة: «مطمئنون لمستواه بسبب أدائه الرائع، فهو لا يتأثر بالضغوط والانتقادات لأنه يركز في عمله فقط، فهو بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم».