شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال يستغرب تجاهل لجنة الانضباط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) استغرب رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل، تجاهل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مخاطبات ناديه حول معرفة أسباب رفض اللجنة الاحتجاج المقدم ضد الوحدة، بشأن نظامية مشاركة اللاعب محمد القرني في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير

استغرب رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل، تجاهل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مخاطبات ناديه حول معرفة أسباب رفض اللجنة الاحتجاج المقدم ضد الوحدة، بشأن نظامية مشاركة اللاعب محمد القرني في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. جاء ذلك عبر تغريده من حسابه الخاص في «تويتر»، قائلا: «منذ ٣ أيام أرسلنا عدة مرات نطلب من لجنة الانضباط (أسباب) رفض احتجاجنا حتى نتمكن من الاستئناف على القرار وحتى الآن لم تصلنا الأسباب! لا أعرف ماذا ينتظرون لإرسالها؟ والتي مفترض أصلا تكون جاهزة وقت صدور القرار!».

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