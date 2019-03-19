شكرا لقرائتكم خبر عن ريما الجفالي أول سعودية تتنافس في رياضة السيارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار(جدة)

ستكون المتسابقة السعودية ريما الجفالي، أول امرأة سعودية تتنافس في رياضة السيارات بعد أربعة أشهر فقط من منح المرأة حق القيادة إذ ستظهر في بطولة F4 البريطانية المعتمدة من FIA التي تدعمها شركة فورد، وستكون انطلاقتها على حلبة "براندز هاتش إندي" البريطانية في شهر أبريل القادم، برفقة الفائزين ببطولة 2018، وكانت أولى خطوات ريما في عالم السيارات في شهر أكتوبر الماضي في مرسى ياس في أبوظبي حيث حققت المركز الثاني في ظهورها الأول، وبعد فوزها بسباقها الأول في ديسمبر، اتخذت جفالي قرارا بالانتقال إلى السباق بمقعد واحد وأول مرة في تحدي MRF حيث خاضت الجولة الأخيرة من البطولة في وقت سابق من هذا العام في شيناي بالهند، إلى جانب استمرار مشاركتها في كأس TRD 86، إذ تقود حاليا الفئة الفضية وتحتل المرتبة الثالثة بالتصنيف العام.

من جانبها قالت الجفالي: «أنا سعيدة للانضمام إلى فريق Double R Racing، وهو فريق حاصل على بطولات وله تاريخ عظيم، ولأنني أتنافس في سباق F4 البريطاني حيث بدأ العديد من السائقين المميزين استعدادهم للمشاركة لذلك ستكون المنافسة صعبة جدا، لكنني مستعدة للتحدي».

يذكر أن ريما الجفالي انضمت إلى سيباستيان ألفاريز، ولويس فوستر، في تشكيلة فريق مكون من ثلاث سيارات.