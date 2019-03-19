شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة العالم للفيفا الإلكترونية.. «الأخضر» في المجموعة الأقوى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

وضعت قرعة بطولة فيفا الإلكترونية للمنتخبات، المنتخب السعودي مع كل من إنجلترا وفنلندا وجنوب إفريقيا وفرنسا، في مجموعة واحدة.

وكانت مراسم القرعة قد أُجريت اليوم (الثلاثاء) في زيورخ، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية تركي الفوزان.

وتُقام البطولة في لندن بمشاركة ٢٠ منتخباً خلال الفترة من ١٣ إلى ١٤ أبريل من العام الحالي.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، أن الاتحاد يهدف لوضع خطة عمل طويلة تجعل المملكة مقراً للرياضات الإلكترونية العالمية في السنوات العشر القادمة، والمشاركة في الكثير من الفعاليات الرياضية الإلكترونية سواء الإقليمية أو العالمية، بهدف رفع مستوى اللاعبين الهواة وتحويلهم إلى محترفين وأبطال يُشرِّفون المملكة في جميع المحافل الدولية.

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وثمَّن الأمير فيصل بن بندر جهود منسوبي الاتحاد واللاعبين للارتقاء بهذه الرياضة ذات الجمهاهيرية الكبيرة داخل السعودية وخارجها.

وقال رئيس الاتحاد: «أبطال الأخضر قادرين على تقديم مستويات مُشرِّفة، لأنهم أبطال وثقتنا بهم كبيرة».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي تركي الفوزان، أن الاتحاد يسعى لمشاركة لاعبي المنتخب في البطولات العالمية التي تعود بالنفع على مستقبل الرياضات الإلكترونية والذهنية في المملكة، متمنياً التوفيق للاعبي المنتخب في هذه البطولة وغيرها من البطولات الخارجية.

وأشار إلى أن الاتحاد لديه خطط استراتيجية لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية والذهنية في المملكة، من ضمنها نقل اللاعبين من هواة إلى محترفين، والسعي لجذب المواهب الواعدة واكتشافها عن طريق برامج وبطولات ينظمها الاتحاد هذا العام والأعوام القادمة.