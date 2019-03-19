شكرا لقرائتكم صورة.. طارق حامد يرد على شائعة المنشطات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام" صورة للرد على الشائعات التي تتداولت في الاوقات الأخيرة بشأن إيجابية نتيجة تحليل المنشطات التي خضع لها عقب مواجهة جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية. وجاءت الصورة تضمن أية قرأنية "فدعا ربه انى مغلوب فانتصر". Advertisements ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب غدا الأربعاء ببطولة الدوري المصري.

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