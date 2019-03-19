شكرا لقرائتكم الحنفى حكما لمواجهة المقاولون ضد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الحنفي، لإدارة مباراة المقاولون العرب والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الـ 25 من بطولة الدورى الممتاز والتي ستقام غدا الأربعاء بملعب بتروسبورت.

ويعاون الحنفي كل من أحمد نوفل وسامي هلهل، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وكل من طارق سامي وسعيد حمزة حكما خامسا.