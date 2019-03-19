شكرا لقرائتكم يويفا يكشف النقاب عن كرة تصفيات يورو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الكرة التى سيتم اللعب بها فى تصفيات يورو 2020، والتى ستنطلق بعد غد الخميس.

ونشر الحساب الرسمى لليويفا على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صورة للكرة الجديدة التى سيتم اللعب بها، فى تصفيات البطولة التى ستقام العام المقبل فى 12 دولة أوروبية، وتميزت الكرة بوجود العديد من الألوان.

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وستقام بطولة يورو 2020 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بعد أن كانت تشهد تواجد 16 منتخبا فقط.

وفاز منتخب البرتغال بآخر نسخة فى عام 2016، بعد الفوز على منتخب فرنسا المضيف بهدف دون رد فى النهائى.