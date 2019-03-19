- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم يويفا يكشف النقاب عن كرة تصفيات يورو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الكرة التى سيتم اللعب بها فى تصفيات يورو 2020، والتى ستنطلق بعد غد الخميس.
ونشر الحساب الرسمى لليويفا على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صورة للكرة الجديدة التى سيتم اللعب بها، فى تصفيات البطولة التى ستقام العام المقبل فى 12 دولة أوروبية، وتميزت الكرة بوجود العديد من الألوان.
وستقام بطولة يورو 2020 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بعد أن كانت تشهد تواجد 16 منتخبا فقط.
وفاز منتخب البرتغال بآخر نسخة فى عام 2016، بعد الفوز على منتخب فرنسا المضيف بهدف دون رد فى النهائى.
كرة التصفيات
كانت هذه تفاصيل خبر يويفا يكشف النقاب عن كرة تصفيات يورو 2020... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.