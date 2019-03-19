شكرا لقرائتكم هازارد يتناسى ريال مدريد مؤقتا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال البلجيكي إدين هازارد، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، أن تفكيره فى الوقت الحالي منصب مع فريقه من أجل تحسين مركزه فى مسابقة البريميرليج، ومحاولة التتويج بلقب الدوري الأوروبي "يوروباليج".

وفى تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية: "فى الوقت الحالي، لا يوجد أحد ينتظرني كما يتصور البعض، يمكننا الفوز بالدوري الأوروبي، وكذلك يتعين علينا التقدم في جدول الدوري لضمان مقعد فى دوري الأبطال".

وأضاف: "أنا أفكر فقط فى الشهرين القادمين مع تشيلسي، ولا أفكر فيما بعد الشهرين وما سيحدث فى الصيف".

كان ريال مدريد الإسباني قد أبدى اهتمامه بضم هازارد فى الصيف، وهو ما جعل تشيلسي يؤمن نفسه بالتعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش من بوروسيا دورتموند الذى سيأتى فى الصيف.