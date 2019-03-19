شكرا لقرائتكم الأهلي يدعم طلب المنتخب الأولمبي لاقامة مسابقة مواليد 97 و98... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدعم مسئولو النادى الأهلي رغبة المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى إقامة مسابقة مواليد عام 1997 و 1998، حيث لا يجد الأحمر سوى المنتخب الأولمبي لمنع الاستغناء عن 9 لاعبين بنهاية الموسم الجاري اجبارياً.

ويستعد اتحاد الكرة لإلغاء مسابقة فريق الـ97 و الـ98 بداية من الموسم القادم وفقاً لتأكيدات مسئوليه، وبالتالي سيصبح الأهلى مضطراً لقيد 9 من نجومه فى قائمة الفريق الأول بدلاً من قيدهم تحت السن كما يحدث هذا الموسم، وبالتالي سيكون النادي مضطراً للاستغناء عن 9 لاعبين بشكل مبدئي قابلين للزيادة فى حالة التعاقد مع صفقات جديدة.

ويرغب الأهلى فى إقامة المسابقة وهى الرغبة المدعومة من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب لكي يتثنى لجهاز الكرة الاستفادة من أكبر عدد ممكن من اللاعبين، ويملك الأهلى فى قائمته العديد من اللاعبين الشباب المقيدين تحت السن وعلى رأسهم صلاح محسن، محمد محمود ، أحمد حمدي، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان، محمود الجزار، رمضان صبحي فى حالة تجديد اعارته أو شرائه بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة استعارته من هدرسيفلد الانجليزي.