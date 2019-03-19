شكرا لقرائتكم اكتمال تدريبات المنتخب الأولمبي قبل لقاء أمريكا بوصول الثلاثي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدي المنتخب الاولمبي ثاني تدريباته اليوم بمعسكره في اسبانيا استعداد لمباراتي امريكا الجمعه وهولندا الثلاثاء المقبل، وشارك في المران جميع اللاعبين بعد وصول الثلاثي إمام عاشور وعمر صلاح ومحمد عبدالسلام.

وشهد المران نديه بين جميع اللاعبين وتنافس من اجل نيل ثقة الجهاز الفني وخضع رباعي حراس المرمي لتدريبات عنيفه تحت اشراف اسامه عبدالكريم مدرب حراس المرمي.

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وأكد شوقي غريب أن المعسكر نموذجي من كل الوجوه وتواجد اللاعب المصري وسط هذه الكوكبه من المنتخبات العالميه يصب في مصلحة لاعبينا، موضحًا إنه يود شكر جميع الانديه خاصة الزمالك والمقاولون والإسماعيلي الذين وافقوا علي انضمام لاعبيهم للمعسكر.

واكد غريب إنه راضي تماما عن استمرار برنامج الفريق بنجاح حتي الان موجها الشكر لمجلس ادارة اتحاد الكره خاصة المهندس هاني ابوريده وكرم كردي المشرف العام علي الفريق.

وعن سبب اختيار اللعب امام امريكا وهولندا قال غريب اننا نلعب خلال الاجنده الدوليه وفي هذا التوقيت لعب 28 منتخب افريقي في التصفيات الافريقيه المؤهله للامم الافريقيه التي تستضيفها مصر في نوفمبر وبالتالي كان الخيار الامثل هو اللعب مع مدارس كرويه مختلفه سواء المنتخب الامريكي الذي يمتاز باللياقه البدنيه العاليه والقوه والمنتخب الهولندي الذي يمتاز بالكره الشامله.