شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة القدم.. 21 لاعب في مران الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدي المنتخب الوطني تدريباته الجماعية خلال معسكره المقام بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمباراته مع منتخب النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الافريقية والمقرر لها يوم 23 مارس الجاري بالنيجر. شارك في المران 21 لاعبا بينهم حارسين للمرمي بعد استبعاد عامر عامر للاصابة واشتمل المران علي الجوانب البدنية والفنية والخططية سبقه محاضرة لمدة ربع ساعة بقاعة المؤتمرات قبل التوجه للملعب تم خلال المحاضرة شرح ما سيؤديه اللاعبون خلال المران الذي استمر 90 دقيقة وظهر اللاعبون بحالة فنية جيدة، وخضع لاعبو المنتخب عقب المران لعملية الاستشفاء قبل تناول العشاء.

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