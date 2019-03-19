شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج البطولة الأفريقية للكرة الطائرة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الصيد من نظيره الأنابيب الكينى بنتيجة 3/0 فى إطار رابع أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى وتستمر حتى يوم 26 مارس الجارى .

ويقع فريق الصيد ضمن المجموعة الثالثة التى تضم كلاً من الأنابيب الكينى والصيد وريفينيو الرواندى وفاب الكاميرونى.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الصيد مع ريفينيو الرواندى غدًا فى ختام الدور الأول، فيما يحصل فريق سيدات الأهلى على راحة من المباريات اليوم .

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كما فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره البنك التجارى الكينى بنتيجة 3/1 ويقع فريق سبورتنج ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من قرطاج التونسى ودى جى اس بى الكونغولى وسبورتنج والبنك التجارى الكينى.

ومن المقرر أن يلتقى فريق سبورتنج مع دى جى اس بى الكونغولى غدا فى ختام الدور الأول، فيما يحصل فريق سيدات الأهلى على راحة من المباريات اليوم .

وفاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الشمس على نظيره أسيك ميموزا الإيفوارى بنتيجة 3/0 ويقع فريق الشمس ضمن المجموعة الرابعة التى تضم كلا من، السجون الكينى واسيك ميموزا ونكومبا الأوغندى والمجمع البترولى الجزائري.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الشمس مع السجون الكينى غدًا فى ختام الدور الأول، فيما يحصل فريق سيدات الأهلى على راحة من المباريات اليوم .