شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد الحنفي، لإدارة مباراة المقاولون العرب والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الـ25 من بطولة الدورى الممتاز والتي ستقام غدًا الأربعاء بملعب بتروسبورت.
ويعاون الحنفي كل من أحمد نوفل وسامي هلهل، وصبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي وسعيد حمزة حكمًا خامسًا.
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