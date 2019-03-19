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محمد الحنفى حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد الحنفي، لإدارة مباراة المقاولون العرب والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الـ25 من بطولة الدورى الممتاز والتي ستقام غدًا الأربعاء بملعب بتروسبورت. 

ويعاون الحنفي كل من أحمد نوفل وسامي هلهل، وصبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي وسعيد حمزة حكمًا خامسًا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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