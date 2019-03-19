شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة القدم.. تدريبات بدنية قوية استعدادًا لمواجهة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى منتخب مصر تدريباته الجماعية خلال معسكره المقام بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمباراته مع منتخب النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية والمقرر لها يوم 23 مارس الجاري بالنيجر.

21 لاعبًا يشاركون فى تدريبات منتخب مصر لكرة القدم

شارك فى المران 21 لاعبا بينهم حارسان للمرمي بعد استبعاد عامر عامر للإصابة واشتمل المران على الجوانب البدنية والفنية والخططية وسبقه محاضرة لمدة ربع ساعة بقاعة المؤتمرات قبل التوجه للملعب، وتم شرح ما سيؤديه اللاعبون خلال المران الذي استمر 90 دقيقة وظهر اللاعبون بحالة فنية جيدة، وخضع لاعبو المنتخب عقب المران لعملية الاستشفاء قبل تناول العشاء.

صدمة فى الإنتاج الحربى بعد إصابة عامر عامر مع الفراعنة

حالة من الحزن تسيطر على الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بعد التأكد من إصابة عامر عامر حارس مرمى الفريق المتألق بجذع فى الرباط الداخلى للركبة خلال تدريبات منتخب مصر على ملعب برج العرب.