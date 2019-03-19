منتخب مصر لكرة القدم.. تدريبات بدنية قوية استعدادًا لمواجهة النيجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى منتخب مصر تدريباته الجماعية خلال معسكره المقام بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمباراته مع منتخب النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية والمقرر لها يوم 23 مارس الجاري بالنيجر.21 لاعبًا يشاركون فى تدريبات منتخب مصر لكرة القدم
شارك فى المران 21 لاعبا بينهم حارسان للمرمي بعد استبعاد عامر عامر للإصابة واشتمل المران على الجوانب البدنية والفنية والخططية وسبقه محاضرة لمدة ربع ساعة بقاعة المؤتمرات قبل التوجه للملعب، وتم شرح ما سيؤديه اللاعبون خلال المران الذي استمر 90 دقيقة وظهر اللاعبون بحالة فنية جيدة، وخضع لاعبو المنتخب عقب المران لعملية الاستشفاء قبل تناول العشاء.صدمة فى الإنتاج الحربى بعد إصابة عامر عامر مع الفراعنة
حالة من الحزن تسيطر على الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بعد التأكد من إصابة عامر عامر حارس مرمى الفريق المتألق بجذع فى الرباط الداخلى للركبة خلال تدريبات منتخب مصر على ملعب برج العرب.
ويقدم عامر عامر صاحب الـ32 عامًا موسما رائعا في الدوري وقد ارتبط اسمه بالرحيل للنادي الأهلي خاصة مع تذبذب أداء لاعبيه محمد الشناوي وشريف إكرامي قبل أن ينجح مسئولو الانتاج الحربى فى تمديد تعاقد الحارس لمدة موسمين.
وينتظر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى نتيجة الفحوصات الطبية التى يخضع لها عامر عامر اليوم الثلاثاء لتشخيص حالته ومعرفة الإصابة وفترة غيابه عن الفريق لاسيما فى ظل الحاجة لجهوده بعد تراجع نتائج الانتاج فى المباريات الأخيرة.
أحمد ناجى: أول مرة أشوف "الشناوى" بهذا المستوى
أشاد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، بمستوى أحمد الشناوى حارس بيراميدز قبل مباراة الفراعنة أمام النيجر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.
وقال ناجي لبرنامج: "أول مرة أشوف أحمد الشناوى بهذا الشكل فنيًا وبدنيًا فرأيته في التدريبات جاهز بشكل كبير فيبدو أن نادي بيراميدز اشتغل معه وساهم في تفوقه".
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