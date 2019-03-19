شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعم رغبة المنتخب الأولمبى فى إقامة مسابقة 97 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدعم مسئولو النادى الأهلى رغبة المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى إقامة مسابقة مواليد عام 1997 و1998، حيث لا يجد الأحمر سوى المنتخب الأولمبى لمنع الاستغناء عن 9 لاعبين بنهاية الموسم الجارى إجباريًا.

ويستعد اتحاد الكرة لإلغاء مسابقة فريق الـ97 والـ98 بداية من الموسم القادم وفقًا لتأكيدات مسئوليه، وبالتالى سيصبح الأهلى مضطرًا لقيد 9 من نجومه فى قائمة الفريق الأول بدلاً من قيدهم تحت السن كما يحدث هذا الموسم، وبالتالى سيكون النادى مضطرًا للاستغناء عن 9 لاعبين بشكل مبدئى قابلين للزيادة فى حالة التعاقد مع صفقات جديدة.

ويرغب الأهلى فى إقامة المسابقة وهى الرغبة المدعومة من الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب لكى يتسنى لجهاز الكرة الاستفادة من أكبر عدد ممكن من اللاعبين، ويملك الأهلى فى قائمته العديد من اللاعبين الشباب المقيدين تحت السن وعلى رأسهم صلاح محسن، محمد محمود، أحمد حمدي، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان، محمود الجزار، رمضان صبحى فى حالة تجديد إعارته أو شرائه بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة استعارته من هيدرسيفلد الإنجليزى.