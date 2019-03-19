شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 19 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 19 / 3 / 2019 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها جروس يدرس إعادة كهربا لتشكيل الزمالك الأساسى أمام المقاولون، جروس يتراجع عن "الروتيشين".. والزمالك يعسكر استعدادًا لموقعة ذئاب الجبل .

- جروس يدرس إعادة كهربا لتشكيل الزمالك الأساسى أمام المقاولون

يدرس السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك إعادة محمود كهربا لتشكيل الفريق الأساسى، أمام المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها، يوم الأربعاء على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

- الزمالك يصرف مكافآت التأهل الأفريقى تحفيزًا لعبور المقاولون

صرف مجلس إدارة نادى الزمالك، للاعبى الفريق الأبيض، مكافآت التأهل لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتحفيزهم قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، والتى ستقام على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى يتصدره الأبيض برصيد 52 نقطة، بعدما تخطى الفريق مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية بالتعادل السلبى أمام نصر حسين داى، فى ختام مرحلة المجموعات بالجزائر.

- جروس يتراجع عن "الروتيشين".. والزمالك يعسكر استعدادًا لموقعة ذئاب الجبل

يدخل الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، معسكرًا مغلقا اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة الغد أمام المقاولون، بعدما رفض المدرب السويسرى منح اللاعبين راحة أمس الأثنين وخاض الفريق التدريبات بشكل طبيعى عقب العودة فى السادسة والنصف صباحا من الجزائر، وسيواصل الأبيض تدريباته اليوم على ملعبه قبل الدخول فى المعسكر المغلق، استعدادا لمواجهة الغد.

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- الزمالك يناقش مقترح شراء طائرة خاصة لفريق الكرة

تلقى مجلس إدارة الزمالك مقترحًا من أحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة السابق، الذى تواجد مع البعثة البيضاء فى رحلة الجزائر الأخيرة بطلب المشاركة فى طائرة خاصة تحمل اسم وعلم الفريق، حتى يكون الأبيض أول نادى مصر يمتلك طائرة خاصة –على حد قوله-.

أيمن حفنى على رأس قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي ستواجه المقاولون العرب غدًا الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 25 بالدورى.