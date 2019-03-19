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فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ11 بنهائيات دورى محترفى كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 31 /25 فى إطار الجولة الـ11 بدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019.

 

شهدت هذه الجولة فوز كل من، الجزيرة على هليوبوليس بنتيجة27 /26  والزمالك على  طلائع الجيش بنتيجة 29 /27 بينما تعادل الأولمبى مع سموحة 24 /24.

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ويبقى الزمالك فى المركز الأول برصيد 35 نقطة يليه الأهلى بنفس الرصيد ثم سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 25نقطة.

 

بينما تقام الجولة الـ 12 غدًا الأربعاء بلقاءات بين كل من الأهلى مع سموحة والأولمبى مع سبورتنج والزمالك مع هليوبوليس والجزيرة مع طلائع الجيش.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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