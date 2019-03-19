شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ11 بنهائيات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 31 /25 فى إطار الجولة الـ11 بدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019. شهدت هذه الجولة فوز كل من، الجزيرة على هليوبوليس بنتيجة27 /26 والزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 29 /27 بينما تعادل الأولمبى مع سموحة 24 /24. Advertisements ويبقى الزمالك فى المركز الأول برصيد 35 نقطة يليه الأهلى بنفس الرصيد ثم سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 25نقطة. بينما تقام الجولة الـ 12 غدًا الأربعاء بلقاءات بين كل من الأهلى مع سموحة والأولمبى مع سبورتنج والزمالك مع هليوبوليس والجزيرة مع طلائع الجيش.

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