شكرا لقرائتكم خبر عن كعب القدم سر استبعاد إبراهيم حسن من مواجهة الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كرستيان جروس، إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق، من مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإصابة.

وكشف مصدر بالزمالك، عن أن إبراهيم حسن يعاني من إصابة بسيطة في كعب القدم، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى لاستبعاده من قائمة مواجهة المقاولون، حرصًا على عدم تفاقم إصابته.

ودخل فريق الزمالك فى معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس بقائمة تضم كلاً من..

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فى حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد.

فى الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة.

فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد زيزو - أيمن حفني.

فى الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.