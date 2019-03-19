شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يشكر الأندية ويوضح أسباب اختيار اللعب مع أمريكا وهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الأولمبى ثاني تدريباته اليوم بمعسكره في إسبانيا استعدادًا لمباراتي أمريكا الجمعة وهولندا الثلاثاء المقبل، وشارك في المران جميع اللاعبين بعد وصول الثلاثي إمام عاشور وعمر صلاح ومحمد عبد السلام.

وشهد المران ندية بين جميع اللاعبين وتنافس من أجل نيل ثقة الجهاز الفني وخضع رباعي حراس المرمي لتدريبات عنيفه تحت أشراف أسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى.

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وأكد شوقي غريب أن المعسكر نموذجي من كل الوجوه وتواجد اللاعب المصري وسط هذه الكوكبة من المنتخبات العالمية يصب في مصلحة لاعبينا، موضحًا أنه يود شكر جميع الأندية خاصة الزمالك والمقاولون والإسماعيلي الذين وافقوا على انضمام لاعبيهم للمعسكر.

وأكد غريب أنه راض تمامًا عن استمرار برنامج الفريق بنجاح حتى الآن موجهًا الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة خاصة المهندس هاني أبو ريدة وكرم كردي المشرف العام على الفريق.

وعن سبب اختيار اللعب أمام أمريكا وهولندا قال غريب إننا نلعب خلال الأجندة الدولية وفي هذا التوقيت لعب 28 منتخبًا أفريقيًا في التصفيات الأفريقية المؤهلة للأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في نوفمبر وبالتالي كان الخيار الأمثل هو اللعب مع مدارس كروية مختلفة سواء المنتخب الأمريكي الذي يمتاز باللياقة البدنية العالية والقوة والمنتخب الهولندي الذي يمتاز بالكرة الشاملة.