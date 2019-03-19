إقامة مباراة القمة على ملعب برج العرب يوم 30 مارس الحالي

صرح رئيس نادي الزمالك، بأن ملعب برج العرب في الإسكندرية، يعتبر هو الأقرب في استضافة مباراة القمة أمام النادي الأهلي بنسبة 100%، حيث قد قال رئيس نادي الزمالك، بان ملعب برج العرب قد تم إغلاقه من اجل إصلاح ارض الملعب من النجيلة، وارض الملعب ستكون جاهزة حتى يتم استضافة لقاء كل من نادي الزمالك ونادي الأهلي، حيث أن المباراة من المقرر لها أن تقام في يوم 30 مارس الجاري، بدل من أن يقام في السويس.

ويذكر بان نادي الزمالك قد تأهل إلى الدور الثانية في الكونفدرالية وتصدر مجموعته برصيد بلغ 9 نقاط، حيث قد تأهل معه فريق جورماهيا الكيني برصيد 9 نقاط، وجاء فريق بترو أتليتكو في المركز الثالث برصيد 7 نقاطـ كما سجل فريق نصر حسين داي في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.