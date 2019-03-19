فيديو.. الأهلى يهزم طلائع الجيش 3/0 ويحصد لقب كأس مصر لرجال الطائرة

كتبت -ندى مجاهد توج رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على طلائع الجيش 3 / 0 ليحصد لقب كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة. كان فريق سبورتنج حصل على برونزية المنافسة بالفوز على الشمس فى اللقاء الذى أقيم قبل انطلاق النهائى بنتيجة 3/1. مثل مجلس الأهلى فى التتويج كل من، العامرى فاروق نائب مجلس الإدارة وطارق... تعليقات القراء

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