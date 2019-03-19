الحدود ينفي لمصراوي توقيع إمام عاشور لثلاثي القمة.. واللاعب: أريد أن أكون مثل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

نفى حلمي مشهور، المشرف العام على الكرة بفريق حرس الحدود، ما تردد في الفترة الماضية عن حصول بيراميدز والأهلي والزمالك على توقيع لاعبهم الشاب إمام عاشور للانضمام لصفوفهم الموسم المقبل.

وأشار مشهور في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن إمام عاشور من العناصر المميزة التي ظهرت في الدوري هذا الموسم ونجح في الانضمام للمنتخب الأولمبي، مؤكدًا عدم تلقي إدارة الحرس أي عروض رسمية محلية لضم اللاعب:"لم يوقع أيضًا على أي عقود للأهلي و الزمالك وبيراميدز".

ونوه المشرف العام على الكرة بفريق حرس الحدود، إلى أن اللاعب تلقى عروض احتراف خلال الفترة الجارية ولكن الإدارة تتمسك بتواجده بصفوفها على الأقل لنهاية الموسم.

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وأتم مسؤول فريق حرس الحدود حديثه بالإشارة إلى أن اللاعب مُعار من صفوف نادي غزال المحلة لمدة موسمين ويتبقى له موسم واحد.

الخليج 365 تواصل مع إمام عاشور، الذي أبدى سعادته باهتمام ثلاثي القمة: الأهلي، الزمالك وبيراميدز بالتعاقد مع؛ خاصة وأنه سنة أولى دوري ممتاز ولازال صغير السن، نافيًا توقيعه لأي نادٍ خلال الفترة الماضية.

وأتم اللاعب حديثه بالتشديد على احترامه لفريق حرس الحدود وتعاقده معهم، مضيفًا:"هدفي الاحتراف والسير على خطى محمد صلاح في أوروبا".

وشارك إمام عاشور، صاحب الـ 21 سنة، مع حرس الحدود في 25 مباراة بالنسخة الجارية من بطولة الدوري؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا خلال 1204 دقيقة لعب.