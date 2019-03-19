مصدر بالزمالك يكشف سبب استبعاد إبراهيم حسن من مواجهة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
كشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك سبب استبعاد إبراهيم حسن لاعب الفريق عن القائمة التي ستخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري.
وسيلتقي الزمالك مع المقاولون غدا الأربعاء على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأكد المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن اللاعب يعاني من إصابة خفيفة في كعب القدم، مما دفع الجهاز الفني بقيادة جروس لإراحته من المباراة.
وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق اليوم الثلاثاء بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادًا لمواجهة المقاولون.
يذكر أن الزمالك يتصدر الدوري برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي المتصدر، فيما يأتي المقاولون بالمرتبة السادسة برصيد 34 نقطة.
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