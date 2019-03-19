اخبار الرياضه

مصدر بالزمالك يكشف سبب استبعاد إبراهيم حسن من مواجهة المقاولون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

كشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك سبب استبعاد إبراهيم حسن لاعب الفريق عن القائمة التي ستخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري.

وسيلتقي الزمالك مع المقاولون غدا الأربعاء على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الممتاز.

Advertisements

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن اللاعب يعاني من إصابة خفيفة في كعب القدم، مما دفع الجهاز الفني بقيادة جروس لإراحته من المباراة.

وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق اليوم الثلاثاء بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادًا لمواجهة المقاولون.

يذكر أن الزمالك يتصدر الدوري برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي المتصدر، فيما يأتي المقاولون بالمرتبة السادسة برصيد 34 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالزمالك يكشف سبب استبعاد إبراهيم حسن من مواجهة المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى