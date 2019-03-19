حازم إمام يدعم ميدو بعد إقالته من الوحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق، عدة رسائل إلى أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للوحدة، بعد إقالته من تدريب الفريق السعودي.

ونشر حازم صورة تجمعه بميدو عبر الحساب الرسمي على "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "ميدو اشتغلت معاه في كل المجالات، كرة القدم والتلفزيون والتدريب".

وأضاف: "من وجهي نظري، هو في كل حاجه مختلف ومميز، وإن شاء الله اللي جاي أحسن يا عالمي".

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وأتم إمام عبر تويتر قائلا: "ميدو أنت ماشي وأنت واخد أحسن مدرب الأسبوع اللي فات، بيّنت نفسك وقدراتك في دوري قوي، كل التوفيق والدعم والمحبة ليك يا عالمي".

وكانت إدارة الوحدة السعودي أعلنت إقالة ميدو بعد إساءته لأحد متابعيه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعدما طالبه بالاستقالة من منصبه خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الوحدة المركز السادس برصيد 36 نقطة، في جدول ترتيب دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

يُذكر أن ميدو قاد الوحدة في 14 مباراة، ونجح في تحقيق سبعة انتصارات مع الفريق، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل مقابل تلقيه أربع هزائم.