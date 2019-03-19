قائمة المقاولون لمواجهة الزمالك.. غائبان وتواجد طلعت وعلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، عن قائمة مكونة من 20 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الزمالك، غدًا الأربعاء بالدوري المصري.

وسيلتقي المقاولون مع الزمالك مساء الأربعاء في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري، على ملعب بتروسبورت.

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وتشهد القائمة غياب طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة، إلى جانب يوسف الجوهري المنضم إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا.

وتضم القائمة كلا من:

محمود أوالسعود وحسن شاهين، وأمير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح ومحمد طلعت وفادي نجاح وحسن الشامي وكريم مصطفي ومحمد سوسته ومحمد مجلي واحمد الشيمي وفاروقا نورالدين وسيف الجزيري وعبدالوهاب اسماعيل ولويس ادوارد واحمد علي كامل وعبدالرحمن خالد جبنة واسلام فؤاد.