باريس سان جيرمان يفوز في معركته مع يويفا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي، بمعركته القضائية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)، والتي رفضت إعادة التحقيق الذي تم إغلاقه بشأن مخالفات النادي لقواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت "كاس" اليوم الثلاثاء، أنها قبلت استئناف باريس سان جيرمان ، لأن "يويفا" لم يلتزم بالموعد النهائي للتقدم بطلب إعادة فتح التحقيق.

Advertisements

كان "يويفا" يريد أن تقوم غرفة التحكيم ، بمراجعة قرارات غرفة التحقيق ، التي كانت قد اعلنت ،في قرار ملزم ،التزام الفريق الفرنسي بقواعد اللعب المالي النظيف ، في الصرف على النادي ودفع رواتب اللاعبين.

ولكن "يويفا" لم يقدم استئنافه خلال 10 أيام كموعد نهائي لإعادة فتح التحقيق مجددًا، الأمر الذي أدى إلى قبول استئناف باريس سان جيرمان و قرار المحكمة.

وينظر "يويفا" في قضية منفصلة لباريس سان جيرمان، وهي خاصة بموسم 2017-2018 ، والذي تعاقد فيها النادي مع البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو.