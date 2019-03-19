«رجال طائرة الأهلي» يتوج ببطولة كأس مصر

الفريق الأول لكرة الطائرة “رجال” بالنادي الأهلي توج بلقب بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على نظيره، فريق طلائع الجيش. في مباراة النهائي التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء.

قدم عمالقة الأهلي أداءً رائعًا بفضل الضربات الساحقة والاستقبال والإعداد الجيد والدفاع المحكم على الشبكة إضافة إلى الإرسال القوي وحائط الصد الفولاذي.

أقيمت المباراة على الصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي. وشهدت تفوقًا كبيرًا للاعبي الأهلي لينجح الفريق في الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-15، و25-15، و25-16، ليحصد الأهلي لقب البطولة.