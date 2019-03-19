رئيس قرطاج التونسي يشيد بتنظيم الاهلي لبطولة أفريقيا

أشاد خالد بن عمر، رئيس نادي قرطاج التونسي، بتنظيم الأهلي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات»، التي تجري فعالياتها بالنادي حتى يوم 26 من مارس.
وقال بن عمور: «الأهلي نظم حفل افتتاح مميز للغاية، وبصورة مبهرة للجميع. وكل ما يتعلق بالبطولة بشكلعام يدعو إلى الفخر. وهذا ليس بجديد على النادي الأهلي، أحد أعرق الأندية في القارة السمراء.»
وأضاف رئيس نادي قرطاج التونسي، خلال حديثه مع المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس ادارة النادي ورئيس
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